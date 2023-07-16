ضبط اردني وسعودي يروجان المخدرات في الرياض

وطنا اليوم:قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن سعودي الجنسية ؛لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدِّر، ومادة الحشيش المخدِّر، ومادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو).

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته وسائل الاعلام السعودية انه ضُبط بحوزته المتهمين أسلحة نارية ومبالغ مالية.

واشارت الى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وبثت حساب خاص بوزارة الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على المتهمين.