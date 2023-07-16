هرب من حرارة الجو فمات غريقاً في وادي موسى

وطنا اليوم:في تفاصيل مثيرة للحزن وتدمي القلوب، توفي راعي أغنام يبلغ 12 عاما، غرقا في بركة عبارة عن سد ترابي لتجميع مياه الأمطار بعمق 12 مترا، في منطقة وادي موسى.

وفي التفاصيل، فإن الفتى لقي حتفه بعد هروبة من الحر الشديد نحو بركة المياه، لشعوره بالحر جراء درجات الحرارة المرتفعة.

وأفاد مصدر بأن الفتى كان يرعى الأغنام وعندما شعر بالحر، قرر أن ينزل في بركة لتجمع المياه المطر وأرضيتها من الطمي.

واكدت نتائج تشريح اجراها طب شرعي الجنوب عدم وجود اية شبهة جنائية، وأن وسبب الوفاة يعود الى الغرق الحيوي، إذ جرى انتشال جثة الطفل من قبل غطاسي الدفاع المدني بعد بحث عائلته عنه من وفق مصدر مقرب من التحقيق