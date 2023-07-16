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الشروع بالقتل لشاب دهس شرطيا في عمان

منذ 20 دقيقة
الشروع بالقتل لشاب دهس شرطيا في عمان

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان، توقيف شابب عشريني متعاطيا للمخدرات، على ذمة قضية دهس رقيب سير خلال تأدية الواجب، إذ رفض سائق المركبة الامتثال لأوامر دورية الشرطة في الحادثة قبل أيام بمنطقة صويلح.
وأحال المدعي العام الشاب الموقوف على ذمة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى، بتهمة الشروع بالقتل، مع استمرار توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.
وفي تفاصيل القضية وفقا لمصدر مقرب من التحقيق، فإن رقيب الشرطة طلب من سائق المركبة التوقف، وذلك خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة صويلح نزول البلدية، على الشارع العام، يوم العاشر من تموز الجاري.
وأضاف المصدر ، أن رقيب السيرالذي تعرض للدهس، كان “يؤشر” لسائق المركبة بالتوقف الا أنه رفض الامتثال وقام بدهس الرقيب وظل مستمرا بالفرار من موقع الحادث الى أن تمكن من إلقاء القبض عليه.
وأكد المصدر أن رقيب السير أدخل الى قسم العناية الحثيثة في مدينة الحسين الطبية في وضع صحي سئ.
وأشار المصدرالى ان الشاب الموقوف تبين تعاطيه للمواد المخدرة خلال قيادته للمركبة، حيث جرى أخذ عينات من قبل المختبر الجنائي للتعرف على المادة المخدرة الذي تعاطاها


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