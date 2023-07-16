ارتفاع الدخل السياحي إلى 3.456 مليار دولار في النصف الأول

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2023 نمواً نسبته 28.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 446.6 مليون دينار (629.9 مليون دولار).

أما خلال النصف الأول من عام 2023، فقد أظهرت البيانات ان الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 59.4% بتسجيله لما قيمته 2,450.3 مليون دينار (3,456.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3,025.8 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 60.2%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 2,491.7 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 54.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 94.0%.

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال شهر حزيران من عام 2023 بما نسبته (41.2%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 148.3 مليون دينار (209.2 مليون دولار).

أما خلال النصف الأول من عام 2023، فقد حقق الانفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 46.5% بتسجيله لما قيمته 642.0 مليون دينار (905.5 مليون دولار)