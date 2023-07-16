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تقرير: 70.4% كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

منذ ساعة واحدة
تقرير: 70.4% كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

وطنا اليوم:أظهر تقرير لمركز مؤشر الأداء “كفاءة”، أن نسبة كفاءة أداء الحُكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي بلغت 70.4 بالمئة.
وأصدر “مؤشر الأداء”، اليوم الأحد، تقريره نصف السنوي، والخاص بمُتابعة أداء حالة برنامج أولويات عمل الحُكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، الذي أظهر اكتمال 30 أولوية من أصل 58، وبمُعدل كفاءة أداء مُقداره 70.4 بالمئة.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الفعلي بلغت 57 بالمئة مُقارنة بـ81 بالمئة، كنسبة إنجاز مُخطط لها بنهاية شهر حزيران 2023.
وخلال عام وحتى نهاية شهر حزيران 2023، بين التقرير أن نسبة التقدم بالإنجاز الفعلي بلغت 32.9 بالمئة، وتحسن بمُعدل كفاءة الأداء مُقداره 14.5 بالمئة نتيجة اكتمال 15 أولوية، مع ثبات تصنيف البرنامج عند المُستوى الحرج حسب التصنيف الخاص بالمركز لأداء البرامج والمشاريع لعدم تقلص الفجوة ما بين الإنجاز المُخطط والفعلي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، المُهندس معاذ المبيضين، أن “مؤشر الأداء” مُستمر بمُراقبة وتقييم أداء خطط وبرامج الحُكومة الاستراتيجية التي ستشمل بنهاية العام الحالي البرنامجين التنفيذين لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2022 – 2025)، وذلك لما تُمثله عملية مُراقبة وتقييم الأداء من تعزيز لمسيرة التنمية، ودعمًا لجهود الحُكومة في تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.
يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مُستقل يعنى بقياس الأداء للخطط والبرامج الاستراتيجية، تأسس العام 2019 ومقره العاصمة عمان


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