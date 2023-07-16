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سرقة كوابل كهرباء في منطقة البقعة

منذ ساعة واحدة
سرقة كوابل كهرباء في منطقة البقعة

وطنا اليوم:تمكن مجهولون من سرقة كوابل أحد أعمدة الكهرباء المغذية لمصنع في منطقة البقعة، في لواء عين الباشا.
وقال مدير المصنع الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن حادثة سرقة الكوابل تكررت مرتين في أقل من أسبوع، مضيفا أنه تم التقدم ببلاغ لأحد المراكز الأمنية لكشف هوية الفاعلين.
وبين مدير المصنع أن هناك أشخاصا قاموا بالعبث بالمال العام، والاعتداء على ممتلكات الآخرين، غير مكترثين لتبعات ذلك قانونيا، مطالبا بوضع حد لهؤلاء الذين استباحوا أموال الغير وممتلكاتهم.
ونوه إلى أن لم يتمكن، عبر الكاميرات، من الكشف عن هوية السارقين، الأمر الذي تسبب بصعوبة ضبطهم.
وناشد الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، للحيلولة دون تكرار مثل تلك السلوكيات


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