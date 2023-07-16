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اطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي

منذ ساعة واحدة
اطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي

وطنا اليوم:اطلقت وزارة السياحة والآثار، ومؤسّسة التدريب المهني، البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي والعاملين والعاملات في القطاع ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تمكين المشاركين بالبرنامج، وتعزيز قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات السياحية والتجارب المحلية، بحسب متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، إضافة الى السعي لتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الدخل المتأتي من القطاع السياحي.

كما يهدف البرنامج التدريبي، الى إكساب المشاركين والمشاركات بالبرنامج التدريبي، بالمهارات الأساسية لإنتاج وخدمة الطعام والشراب، وإنتاج الخبائز والحلويات والمعجنات، اضافة المهارات الأساسية للمبيعات والتسويق الإلكتروني،، وصحة وسلامة الغذاء، وخدمة الزبائن، ومهارات الإتيكيت، والمحاسبة وإدارة الإيرادات، وإدارة المشاريع والحفاظ على ديمومتها”. والمهارات الاساسية لعمل الحرف التقليدية والشعبية “النحاسيات، الحفر على الخشب، الفسيفساء، التطريز، نساج بسط وجداريات، وأي مهارات أخرى وبحسب طبيعة كل محافظة
ويستهدف البرنامج التدريبي الباحثين عن العمل ممن يرغبون بالبدء بمشاريع خاصة في مجال السياحة والضيافة والحرف اليدوية التقليدية والشعبية، ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية (افراد، جمعيات سواء جمعيات تعاونية أو مسجلة بدائرة سجل الجمعيات)، بالاضافة للعاملين في القطاع السياحي.

ويشتمل البرنامج التدريبي الرئيسي، على برنامجين الأول، تدريب وتأهيل 300 سيدة من الباحثات عن العمل والعاملات في القطاع السياحي ومزودات الخدمات السياحية من السيدات، أما الثاني سيجري العمل خلاله على تدريب وتأهيل 650 متدرب ومتدربة من الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من ابناء وبنات المجتمع المحلي.

ويتضمن البرنامج التدريبي، على مستويين الاول ” محدد المهارة ” وبواقع 300 ساعة تدريبية، لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل و الراغبين بالانخراط في سوق العمل السياحي. والثاني التدريب المستمر بواقع 40 ساعة تدريبية، لرفع قدرات العاملين في القطاع السياحي في المطاعم والفنادق وأصحاب الحرف اليدوية الشعبية والتقليدية (حرفيين وتجار) ومكاتب وكلاء السياحة والسفر والمرافقين المحليين، ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من ابناء المجتمعات المحلية.
وللالتحاق بالدورات التدريبية التسجيل من خلال الرابط التالي اعتبارا من اليوم الأحد 16 / 7 ولغاية يوم الاثنين 31 / 7 / 2023
https://www.mota.gov.jo/AR/List/


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