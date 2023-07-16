بوتين يحذر أوكرانيا والغرب: لدينا ما يكفي من القنابل العنقودية

وطنا اليوم:حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا ودول الغرب، من أن لدى جيشه “مخزونا كافيا” من القنابل العنقودية، متوعدا باستخدامها على الجبهة في حال استعملت كييف هذه الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة.

ويمكن لهذه الأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض بدون أن تنفجر، ما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “روسيا 1” التلفزيونية العامة بثت الأحد، إن “في روسيا، هناك مخزون كاف من القنابل العنقودية المختلفة الأنواع”.

وأضاف: “حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم أننا واجهنا نقصا معروفا في الذخائر في وقت ما”.

وتدارك الرئيس الروسي بالقول إنه “إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ لأنفسنا باتخاذ إجراءات مضادة”.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء: “في حال زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بقنابل عنقودية، فإن القوات المسلحة الروسية ستضطر إلى استخدام وسائل تدمير مماثلة”.

ومنذ بداية النزاع، يتهم الجنود الأوكرانيون الجيش الروسي باستعمال هذه الأسلحة.

ورأى بوتين أن الولايات المتحدة أعلنت عن تسليمها هذه الأسلحة لأنها تواجه “نقصا في الذخائر” التي تعرض تقديمها إلى أوكرانيا.

واوضح أن “الجيش الأوكراني يستعمل يوميا ما يصل إلى خمسة آلاف أو ستة آلاف قذيفة عيار 155 ملم. والمعروف أن الولايات المتحدة تنتج 15 ألف (قذيفة مماثلة) كل شهر. ليس لديهم (الأمريكيون) ما يكفي، وأوروبا أيضا ليس لديها ما يكفي. لا شيء يقترحونه أفضل من استخدام قنابل عنقودية”.

وحظرت دول عدة استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاق أوسلو 2008. لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لم تصادق عليها.

والخميس، أعلن البنتاغون أن أوكرانيا قد تسلمت ذخائر عنقودية، ليس من الولايات المتحدة فقط، بل ومن دول أخرى أيضا.