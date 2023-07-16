عاجل اعلان براءة مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة من حادثة الغاز

وطنا اليوم:قررت محكمة بداية جزاء العقبة ، اليوم الأحد، حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

كما قررت المحكمة؛ وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.

وبرأت المحكمة 5 مسؤولين آخرين في قضية انفجار خزان الكلورين في مدينة العقبة منهم مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة.