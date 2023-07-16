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#عاجل اعلان براءة مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة من حادثة الغاز

منذ 35 دقيقة
This image grab taken from a CCTV footage broadcasted by Jordan's Al-Mamlaka TV on June 27, 2022 shows the moment of a toxic gas explosion in Jordan's Aqaba port. - Footage on state TV showed a large cylinder plunging from a crane on a moored vessel, causing a violent explosion of yellow gas. The government spokesman urged citizens not to approach the site of the accident, adding that medical reinforcements were being sent to Aqaba. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /AL MAMLAKA TV " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

وطنا اليوم:قررت محكمة بداية جزاء العقبة ، اليوم الأحد، حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.
كما قررت المحكمة؛ وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وبرأت المحكمة 5 مسؤولين آخرين في قضية انفجار خزان الكلورين في مدينة العقبة منهم مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة.


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