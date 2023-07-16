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تمويل من البنك الدولي بـ250 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن
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رغم موجة الحر.. مرضى البشير بدون أي وسائل تبريد
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العوايشة لوزير الاوقاف: كونك جاي من الحج اقرا على هالحكومة
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العرموطي يطالب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن
12:16
مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
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النواب يقر قانون الشركات كما ورد من الأعيان
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#عاجل اعلان براءة مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة من حادثة الغاز
11:54
وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية
11:44
الدكتورة دهمه الحجايا تبارك للقاضي رامي فرحان الزيدانيين ترفيعه للدرجة الثانية
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وفيات
وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية
منذ ساعة واحدة
تنعى وطنا اليوم وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية
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24 ساعة
12:54
تمويل من البنك الدولي بـ250 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن
12:49
رغم موجة الحر.. مرضى البشير بدون أي وسائل تبريد
12:44
إلى بصيرا قريتي “بلغ الحب مداه”
12:43
العوايشة لوزير الاوقاف: كونك جاي من الحج اقرا على هالحكومة
12:30
العرموطي يطالب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن
12:16
مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
12:11
النواب يقر قانون الشركات كما ورد من الأعيان
11:57
#عاجل اعلان براءة مدير موانئ العقبة السابق خالد المعايطة من حادثة الغاز
11:44
الدكتورة دهمه الحجايا تبارك للقاضي رامي فرحان الزيدانيين ترفيعه للدرجة الثانية
11:41
233 مليون دولار تحويلات الأردنيين بقطر في 6 أشهر
11:30
العكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب المتوفى يسار الخصاونة
11:27
نواب يتبنون مذكرة لفتح تحقيق في ملف العطارات
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن