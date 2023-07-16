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وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية

منذ ساعة واحدة
وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية

 

 

تنعى وطنا اليوم وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية


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