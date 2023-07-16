233 مليون دولار تحويلات الأردنيين بقطر في 6 أشهر

وطنا اليوم:بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 233 مليون دولار (165.1 مليون دينار).

ووفقا لمصرفيين ومسؤولي شركات صرافة وتحويل أموال في قطر، فقد سجلت هذه التحويلات ارتفاعا سنويا بنسبة 7.7 بالمئة، مقارنة بـ 215 مليون دولار (152.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

وأكدوا، اليوم الأحد، أن تحويلات العاملين الأردنيين في قطر تحقق نموا ملحوظا منذ مطلع العام الحالي، وذلك امتدادا لنموها المستمر على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، قرابة 70 ألفا، مقارنة بنحو 60 ألفا قبل بضع سنوات.

وتعد العمالة الأردنية في قطر من بين الأكثر نشاطًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية، حيث تقوم بالتحويل المالي بشكل دوري كل شهر وفي المناسبات والأعياد.

وكانت قطر تعهدت قبل عدة سنوات، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام الماضي من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام 2022 نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.

وذكر البنك المركزي الأردني أخيرا، أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت قرابة 1.1 مليار دولار (782 مليون دينار) خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 1.131 مليار دولار (802.3 مليون دينار) خلال ذات الفترة من العام الماضي.