خطة إسرائيل الحاسمة : 3 خيارات أمام الفلسطينيين

وطنا اليوم:خلصت دراسة للسياسي العبري وعضو الكنيست في الاحتلال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إلى وضع خطة زعم أنها تنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بعد أن وصل حل الدولتين إلى طريق مسدود وفق ما قال، فيما يرى أنه قد حان الوقت لكسر النموذج وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي.

وطرح سموتريتش في دراسته التي نشرها بمجلة هاشيولوش تحت عنوان “خطة إسرائيل الحاسمة”، خيارات قاهرة أمام الفلسطينيين تتلخص بقبول العيش ضمن دولة يهودية واحدة بحقوق منقوصة، او الهجرة إلى خارج فلسطين، او القتل لمن لا يقبل بالخيارين السابقين.

وقال، “سيتحقق هذا الهدف حتى مع التصريحات – بإعلان إسرائيلي لا لبس فيه للعرب والعالم أجمع أن الدولة الفلسطينية لن تنشأ – ولكن بالأفعال في المقام الأول. وهو يتطلب تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها. ما سيوضح للجميع أن الواقع في الضفة الغربية لا رجوع فيه، وأن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن الحلم العربي بدولة في الضفة لم يعد قابلاً للحياة”، داعيا إلى النصر بالتوطين للتأثير على وعي العرب والعالم بأن دولة عربية لن تنشأ على هذه الأرض.

اما عن الفلسطينيين فيرى سموتريتش أن امامهم بديلين أساسيين:

– الذين يرغبون في التخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في “الدولة اليهودية”؛ والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها “الدولة اليهودية” إلى الأرض المحتلة. وفق حالة لإدارة المعيشة لمن يختار هذا الخيار.

– الذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية سيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم.

وقال في خطته، “لن يتبنى الجميع أحد هذين الخيارين. سيكون هناك من سيواصل اختيار خيار آخر” ويقصد مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية وفي ظل ظروف أكثر سهولة للقيام بذلك.

اما الفلسطينيين الذين يرغبون في البقاء كأفراد والتمتع بكل ما يقدمه الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لهم نموذج إقامة يشمل الإدارة الذاتية المستقلة بما في ذلك الإدارات البلدية، إلى جانب الحقوق والواجبات الفردية. وسيعيشون حياتهم اليومية بشروطهم الخاصة عبر إدارات بلدية إقليمية تفتقر إلى الخصائص الوطنية. مثل السلطات المحلية الأخرى، وستجرى لهم انتخابات خاصة، وستحافظ على العلاقات الاقتصادية والبلدية المنتظمة بينها وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبمرور الوقت، ورهنًا بالولاء للدولة ومؤسساتها، والخدمة العسكرية أو الوطنية، ستتوفر نماذج الإقامة وحتى الجنسية.

وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس – التاريخية والصهيونية واليهودية – وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي.

ووضع سموتريتش برنامجا من مرحلتين لتنفيذ هذه الخطة:

– المرحلة الأولى: النصر من خلال التسوية وجاء فيها كما اوردها:

“المرحلة الأولى والأكثر أهمية في خطة أمل واحد ستكون التسوية. في هذه المرحلة سنثبت أهم حقيقة أساسية: نحن هنا لنبقى. سوف نوضح أن طموحنا القومي لدولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة، حقيقة غير قابلة للنقاش أو التفاوض. ستتحقق هذه المرحلة من خلال عمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل يهودا والسامرة، ومع أعمال الاستيطان المتزامنة: إنشاء المدن والبلدات، وإقامة البنية التحتية كما هو معتاد في إسرائيل الصغيرة وتشجيع عشرات ومئات الآلاف من السكان ليعيشوا في يهودا والسامرة، وبهذه الطريقة سنتمكن من خلق واقع واضح لا رجوع فيه على الأرض.

لا شيء سيكون له تأثير أكبر وأعمق على وعي عرب يهودا والسامرة، مما يزيل أوهامهم عن دولة فلسطينية ويظهر استحالة إقامة دولة عربية أخرى غربي الأردن. الحقائق على الأرض تقوض التطلعات وتهزم الطموحات. فلتشهد الكتل الاستيطانية على ذلك.

إن تطوير الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة بطريقة سيادية وقائمة سيسهم أيضًا في حل مشكلة النقص في المساكن في دولة إسرائيل. يمكن توفير العديد من أراضي الدولة في يهودا والسامرة في وسط البلاد بأسعار أقل بكثير من متوسط العقارات داخل الخط الأخضر، وبالتالي زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة في إسرائيل بمئات الآلاف من الوحدات.

هذا الانتصار القاطع في الصراع سيقلل بالتأكيد من الدافع للمقاومة.

بالطبع، لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. سيستغرق الأمر بعض الوقت، خاصة وأننا أمضينا بحماقة العقود الثلاثة الماضية في زراعة الوهم بأن دولة عربية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة. بعد سنوات من الإذعان للتبني العالمي لنموذج حل الدولتين أصبح من الطبيعي، كما لوحظ، أن هناك حاجة لبعض الوقت لإقناع العالم نفسه بأنه لن يحدث، ولإثبات أننا قد أعدنا التفكير طريقنا وأننا مصممون على عدم قيام دولة فلسطينية، ولكن هذا ما يجب أن نفعله، وبالتالي لا نترك أي هدف للمقاومة.

من المرجح في المرحلة الأولى أن جهود الإرهاب العربي ستزداد. سوف يزداد الإحباط من عدم القدرة على تحقيق الوهم والأمل الذي زرعناه، كما سيزداد الدافع والجهود المبذولة لتنفيذ الهجمات الإرهابية في محاولة يائسة أخيرة لتحقيق أهدافها. ولكن في مرحلة ما، ستأتي النقطة عندما يتجاوز الإحباط عتبة اليأس ويؤدي إلى المصالحة وتجديد الفهم بأن قضيتهم لا تحظى بأي فرصة – فهي ببساطة لن تحدث. عندما يتغلغل هذا الاعتراف في الوعي العربي، وتصبح المقاومة بلا فائدة، تنخفض الحافز كما تنخفض تعابيره العملية.

في الفترة الانتقالية، أنا واثق من أن التوجيه السياسي الحازم والصريح سيمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من التعامل مع هذا التهديد المؤقت، وهزيمة المقاومة، وإكمال الانتصار الاستيطاني بطريقة حاسمة”.

– المرحلة الثانية: الخياران والنصر العسكري

“انطلاقا من الانتصار بالتوطين للمرحلة الأولى، والتي تتضمن قضم الأمل العربي في إقامة دولة غربي الأردن، سيكون أمام عرب يهودا والسامرة طريقان:

* السلام والهوية المحلية

أولئك العرب في يهودا والسامرة الذين يرغبون في ذلك سيكون لديهم أمل جديد في مستقبل جيد وحياة خاصة مرضية تحت أجنحة الدولة اليهودية. لقد جلب الشعب اليهودي الكثير من الخير والكثير والتقدم والتطوير والتكنولوجيا لهذا البلد، وسيكون سعيدًا للسماح لأي شخص يرغب في العيش هنا في سلام بالاستمتاع بها. أولئك الذين يختارون البقاء هنا كأفراد سيتمكنون من التمتع بحياة أفضل بكثير من أقاربهم وأصدقائهم في البلدان العربية المحيطة أو الحياة التي يمكن أن يتوقعوها في ظل حكومة السلطة الفلسطينية.

ستكون هذه حياة مع أقصى قدر من الحقوق الديمقراطية: الحياة والحرية والملكية؛ حياة حرية الدين والتعبير، والعديد من هذه الحقوق والحريات التي تميز إسرائيل الديمقراطية والتقدمية. كما سيتضمن حق التصويت للنظام الذي يدير حياتهم اليومية.

سيتم تقسيم الحكم الذاتي لعرب يهودا والسامرة إلى ست مناطق بلدية، حيث سيتم انتخاب النواب في انتخابات ديمقراطية: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وأريحا، ونابلس، وجنين. تعكس كل من هذه الكيانات الحكومية البنية الثقافية والمقبولة لمجتمعاتها العربية، وبالتالي ستضمن السلام الداخلي والازدهار الاقتصادي. يمكن رؤية فشل فكرة “الدولة القومية” في العالم العربي، وهي فكرة جاءت من أوروبا مع القوى الاستعمارية، بوضوح اليوم. وفي رأي الكثيرين، فإن هذا الفشل حتمي بالنظر إلى التركيبة القبلية للمجتمع العربي. الدول العربية التي تزدهر هي ممالك الخليج التي بنيت لتلائم البنية القبلية التقليدية.

عرب الخليل ليسوا مثل عرب رام الله الذين ليسوا مثل عرب نابلس الذين ليسوا مثل عرب أريحا. حتى اللهجة العربية تتغير من منطقة إلى أخرى. سيؤدي الانقسام إلى حكومات بلدية إقليمية إلى تفكيك الجماعة الوطنية الفلسطينية والطموحات لتحقيق استقلالها، ولكنه في الوقت نفسه سيحافظ على البنية القبلية-العائلية، وبالتالي يسمح بوجود نظام مستقر لإدارة الحياة اليومية الحرة. التوترات والصراعات الداخلية. ستحافظ هذه الحكومات البلدية الإقليمية على نظام تعاون بين بعضها البعض ومع دولة إسرائيل، مما يسمح بتنمية اقتصادية إقليمية مستقرة ودائمة.

بدون إرهاب وتهديد أمني، سيتمتع سكان الإدارات البلدية الإقليمية بحرية التنقل وحق الدخول – للعمل ولأسباب إنسانية – إلى المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة وإسرائيل، لصالح الجميع.

وسيتمكن عرب يهودا والسامرة من ممارسة حياتهم اليومية بحرية وسلام، لكن لن يتمكنوا من التصويت للكنيست الإسرائيلي في المرحلة الأولى. هذا سيحافظ على الأغلبية اليهودية في صنع القرار في دولة إسرائيل.

كما سنشرح بالتفصيل أدناه، هذا، وإن كان، وضع غير كامل من حيث الحقوق المدنية، لكنه بالتأكيد وضع معقول؛ قد يكون أفضل حل ممكن في ضوء الظروف المعقدة لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط. على المدى الطويل، سيكون من الممكن توسيع المكون الديمقراطي للخطة بترتيب إقليمي واسع مع الأردن، حيث سيتمكن عرب يهودا والسامرة من التصويت لمجلس النواب الأردني وبالتالي إعمال حقهم في التصويت. تحسين آخر مفتوح للفحص، مع مرور الوقت، يتم تحديد صدق أولئك الذين اختاروا البقاء، وبالتالي سيكون إشراك عرب يهودا والسامرة في القرارات المدنية لدولة إسرائيل – على عكس القرارات الوطنية – ممكنًا. سيتطلب هذا تغييرات دستورية يجب مناقشتها لاحقًا. سيكون من الممكن النظر في منح الجنسية الكاملة كخيار ثالث، بما في ذلك التصويت للكنيست، وفقًا لعدد السكان العرب الذين يرغبون في ذلك وإلى جانب إعلان الولاء الكامل للدولة اليهودية من خلال الخدمة في القوات المسلحة، مثل مواطني إسرائيل الدروز الذين ربطوا مصيرهم بدولة إسرائيل كدولة يهودية وحافظوا على شراكة شجاعة معها.

هذا الترتيب المتدرج لا يجعل دولة إسرائيل دولة فصل عنصري. لا يبدأ نظام الحرية وينتهي بالحق في التصويت والترشح لمنصب. ليس هناك شك في أن هذا حق أساسي في الديمقراطية، لكنه ليس تعريفها الوحيد صراحة. اليوم، نحن ندرج مجموعة كاملة من الحريات والحقوق تحت عنوان الديمقراطية – الحق في الحياة، والكرامة، والملكية، وحرية الدين، والتعبير، والحركة، وأكثر من ذلك. سيتم منح نصيب الأسد من هذه الحقوق والحريات ضمن الخطة لعرب يهودا والسامرة، بما في ذلك حق التصويت في الإدارات البلدية التي تتحكم في حياتهم اليومية. إن الافتقار إلى الحق الكامل في التصويت للبرلمان الوطني لا يعني حكم الفصل العنصري؛ على الأكثر، هو عنصر مفقود في سلة الحريات، أو إذا أردنا عجزًا في الديمقراطية.

يمكننا أن نفرض السيادة الإسرائيلية على كل أراضي يهودا والسامرة دون منح العرب الذين يعيشون هناك حق التصويت للكنيست، وأن تظل ديمقراطية.

صحيح، ليست ديمقراطية مثالية – لكنها ديمقراطية رغم ذلك. الحقيقة ليست مثالية. تتعامل دولة إسرائيل مع تحد وجودي غير مسبوق، وإذا كان النموذج الذي يسمح لها بالتعامل مع هذا التحدي يتضمن عجزًا معينًا على المستوى الديمقراطي، فهذا بالتأكيد ثمن يمكن تحمله. الوضع الإسرائيلي فريد من نوعه، وبالتالي لا ينبغي تأجيله إذا كانت الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل فريدة من نوعها.

إن إقامة دولة فلسطينية سيعرض وجود دولة إسرائيل للخطر. ومنح حقوق التصويت الكاملة للسكان العرب في يهودا والسامرة سيخلق عجزًا كبيرًا في المكون اليهودي لدولة إسرائيل. عندما أحتاج إلى تحديد أين يجب توجيه نتائج واقع غير كامل في دولة إسرائيل – في المجال الوجودي أو اليهودي أو الديمقراطي – يكون خياري واضحًا. علاوة على ذلك، كان هذا الوضع واقعًا في دولة إسرائيل منذ خمسين عامًا فيما يتعلق بعرب القدس الشرقية، الذين يتمتعون بوضع الإقامة دون الجنسية. لهذا السبب لم تتوقف دولة إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية.

* هجرة:

الخيار الثاني موجه للعرب في يهودا والسامرة الذين سيجدون صعوبة في التخلي عن طموحاتهم القومية. أولئك الذين لا يستطيعون البقاء كأفراد تركوا تطلعاتهم الوطنية وراءهم مدعوون لتحقيقها في واحدة من العديد من البلدان العربية المحيطة – أو البحث، مثل العديد من العرب من حولنا، عن حياة أفضل في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو في أي مكان آخر. – حتى لا يضطر إلى البقاء في الدولة اليهودية.

يلوح اليسار الإسرائيلي منذ سنوات بعلم الأغلبية اليهودية والانفصال عن العرب. لقد دعت بشكل منهجي إلى أنه يجب علينا العمل للحفاظ على نسبة عالية من اليهود داخل حدود دولة إسرائيل، مفضلين الفصل على الحياة مع العرب. ومع ذلك، فهي تعارض، لسبب ما، الوسائل اللائقة والفعالة لتحسين واقعنا الديمغرافي، أي تشجيع الهجرة. من بين أمور أخرى، يُزعم أن “العرب لا يهاجرون، بل يتمسكون بأرضهم”. كما يُزعم أن “الهجرة طرد قاس”، وأن “لا أحد يريد استيعاب المهاجرين العرب”. كل هذه الحجج سخيفة.

بدءًا من الأول، يبدو لي أنه لا توجد حاجة لبذل أي جهد لإثبات أن الهجرة هي بالتأكيد خيار في نظر العرب، وهو خيار يختاره الكثيرون اليوم – من يهودا والسامرة والعديد من الدول العربية – بالرغم من القيود وقلة التشجيع على الهجرة. في واقع يسمح بالهجرة السهلة والمريحة، وحتى يوفر الدعم اللوجستي والمالي لأولئك المهتمين بتجربة حظهم في بلدان أخرى – ستنتشر الهجرة إلى الخارج على نطاق أوسع.

بالطبع، أنا لا أتحدث هنا عن الطرد الوحشي أو إغراق البلدان باللاجئين المفلسين. الهجرة التي نتحدث عنها هي الهجرة التي نتحدث عنها مخططة ومستعدة وقائمة على الرغبة في حياة أفضل، من قبل أشخاص يتمتعون بالمهارات المناسبة لبلدهم الجديد الذي يستوعبهم والقدرة الاقتصادية على إحداث التغيير. هذه ليست الهجرة على متن قوارب متهالكة، ولكنها ظاهرة حديثة للغاية تتمثل في الانتقال المنظم إلى البلدان التي توفر فرصة لمستقبل أفضل، والاستيعاب في بيئة تضم عادةً مجتمعًا من المهاجرين من خلفيات مماثلة.

فيما يتعلق بالحجة الثالثة – من يريدهم؟ – ليس هناك أساس لهذا الادعاء. يواجه العالم صعوبة في التعامل مع موجات اللاجئين والمهاجرين المفلسين. لكن في الوقت نفسه، ترحب العديد من البلدان حول العالم بالمهاجرين الذين يتلقون تدريبًا وتمويلًا مهنياً، لأسباب عديدة ومتنوعة – وستكون هذه هي طبيعة الهجرة العربية من يهودا والسامرة.

يمكن لدولة إسرائيل ويجب عليها تقديم منح سخية للعرب الذين يرغبون في العيش في دول أخرى، مما يسمح لهم بالقيام بهذه الخطوة بطريقة مشرفة وناجحة. ستكون هذه “منحة فراق” مناسبة من إسرائيل. بنيت الصهيونية على أساس التبادل السكاني على سبيل المثال. الهجرة الجماعية لليهود من الدول العربية وأوروبا إلى الأرضي المحتلة، طوعا أم لا، وخروج جماهير من العرب الذين عاشوا هنا، طوعا أم لا، إلى المناطق العربية المحيطة. يبدو أن هذا النمط التاريخي يتطلب بلوغ الذروة، وضمان مستقبل سلام فوق كل اعتبار.

* انتصار عسكري:

من المحتمل أن يكون هناك من بين السكان العرب بعض الصعوبات في صنع السلام، أو التصالح مع نهاية الصراع، والذين سيختارون مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل. يمكننا ويجب علينا الفوز. أولئك الذين يعتقدون أنهم سيبقون هنا وبشكل دائم، يقوضون حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة للشعب اليهودي، سيجدون جيشًا إسرائيليًا مصممًا على هزيمتهم. جيش الدفاع الإسرائيلي، هو جيش قوي وذكي، لديه الإرادة والقدرة على هزيمة المقاومين خلال فترة زمنية قصيرة: قتل من يحتاج إلى القتل، ومصادرة الأسلحة حتى آخر طلقة، وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل.

العرب الذين لا يتخلون عن طموحاتهم الوطنية – لكنهم يتجنبون الانخراط في نشاط تخريبي – لن يتضرروا. لا يوجد توقع في هذه الخطة أن الجميع سيحب دولة إسرائيل، أو يحيي العلم، أو يغني النشيد الوطني. يكفيهم ألا يقاتلوا الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل للتظاهر بالتوافق مع الواقع الجديد. يمكن ويجب أن يكون الولاء شرطًا لتلقي مختلف الحقوق ولإحراز تقدم في مجالات الإقامة والمواطنة. لكن الولاء ليس حتمياً طالما أن قانون الأرض هو السلطة الملزمة.

يمكننا تقدير أن هذه العملية ستستغرق عدة سنوات. إن العملية التي يبدأ بها العرب في استيعاب فقدان الأمل الوطني، وامتصاص الواقع الجديد، واختيار أحد البدائل التي يوفرها لهم، سوف تستغرق بعض الوقت، وتتطلب صبراً وثباتاً. أنا واثق من أنه، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يساعدنا على تحمل هذه الفترة الانتقالية المعقدة بأمان. والثمن الذي سندفعه في هذه الفترة الانتقالية سيثبت جدواه عندما نحقق الهدوء والسلام والتعايش مع أولئك الذين يختارون البقاء هنا.

أعتقد أن الجزء الأكبر من الخطة يمكن تحقيقه بنجاح في السنوات الأولى من التسوية الحاسمة. إن وقف محاولات الاستحواذ التي تبذلها القيادة الإسرائيلية لمحاولة “حل” الصراع، وإعادة التركيز على التنمية الاقتصادية مع وضع علامات واضحة على السيادة الإسرائيلية، سوف يستنزف الدافع وراء استمرار الصراع العنيف من الجانب العربي. وسرعان ما يتضح أن المقاومة لا طائل من ورائها وأنها تتسبب في المقام الأول في إلحاق الأذى بأتباعها وأنصارهم المحيطين بهم. في المقابل، يمكن أن يكون الأمل المتأصل في صنع السلام مع الوضع الجديد، وإمكانية حياة جيدة في انتظار أولئك الذين يختارونها – سواء هنا أو في الخارج – بديلاً مفيدًا وقابل للتطبيق.”

وجاءت خطة سموتريتش لأنه اعتبر أن نموذج “الدولتين” أدى إلى طريق مسدود، بعد أن جلب إحساسًا باليأس من إنهاء الصراع، وتحول إلى “إدارة الدولتين” كقرار قاس وأبدي للقدر، مشيرا إلى أن البديل عن ذلك هو استعداد جديد لمجتمع الاحتلال الاسرائيلي لكسب الصراع، بدلاً من مجرد إدارته – داعيا لانتصار يتأسس على أساس أنه لا يوجد مكان لحركتين وطنيتين متعارضتين.

ودعا سموتريش إلى التغيير 180 درجة في طريقة العمل المعتادة خلال العقود الأخيرة، وإعادة التفكير بشجاعة، وفق ما قال، معتبرا أنه ليس هناك خيار إن لم يكن كل الخطط السياسية التي أثيرت في السنوات الأخيرة، من اليسار واليمين على حد سواء، تقدم “حلولاً” تديم الصراع، وتحكم بمواصلة إدارته لمائة عام قادمة، مشيرا إلى أن الخطة الحاسمة المقترحة تنطوي على حل حقيقي، والأهم من ذلك، حل ممكن وعملي، “لإنهاء الصراع وإحلال السلام الحقيقي”.

وتابع :”ما يفصل هذه الخطة عن الخطط الأخرى هو أنها تستحوذ على الثور من قرنيه، وتعالج جذور الصراع وفشل الحلول السياسية، في الماضي والحاضر (والمستقبل)، لا فرق في المكان الذي يرسم فيه المخططون حدودهم المقترحة، حتى لو خرجوا من ما يسمى باليمين (كان لدى شارون وأولمرت خرائط؛ وربما حتى لبيبي واحدة)، لن يظهر السلام ما دمنا نحافظ على قبضتنا على الافتراضات الأولية بأن هذه الأرض محكوم عليها باحتواء جماعتين ذات تطلعات وطنية متضاربة، إذا كان هذا هو الحال، فسيكون مصير أحفادنا وأحفادنا حتما العيش بالسيف”.

واعتبر السياسي العبري أن الموقف العربي المستمر يثبت أن “حل الدولتين”، غير واقعي تمامًا: الحد الأقصى الذي يرغب اليسار الإسرائيلي في تقديمه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يرغب فيه الأكثر اعتدالًا. وهناك تناقض ملازم بين وجود الدولة اليهودية والتطلعات الوطنية الفلسطينية.

وقال إن هدف الخطة والتي اطلق عليها اسم “أمل واحد” هو عدم إدارة الصراع المستمر بدرجات متفاوتة من الشدة، بل الفوز به وإنهائه، ويتلخص تنفيذها بخلق وتعزيز وعي – عمليًا وسياسيًا – بأن هناك مجالًا لتعبير واحد فقط عن تقرير المصير القومي غرب نهر الأردن: “هو الأمة اليهودية”. وبالتالي، لا يمكن لدولة عربية تحقق التطلعات القومية العربية أن تظهر داخل نفس المنطقة. وينطوي النصر على ترك هذا الحلم جانباً. ومع تضاؤل دافع تحقيقه، تتضاءل حملة مقاومة إسرائيل