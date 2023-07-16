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ضبط حافلة صغيرة محملة 17 راكبا زيادة على طريق العدسية

منذ ساعتين
ضبط حافلة صغيرة محملة 17 راكبا زيادة على طريق العدسية

وطنا اليوم:ضبط العاملون في إدارة الدرويات الخارجية حافلة نقل صغيرة “باص كوستر” على طريق العدسية باتجاه ناعور، محملة 17 راكبا زيادة فيما حمولته المقرر 5 ركاب مع السائق.
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الاحد، انه تم ضبط السائق بالموقع لاتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق المذكور.
ونبه الى ضرورة التزام السائقين بالحمولة المقررة للركاب وعدم مخالفة قواعد السير حفاظا على سلامتهم العامة


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