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ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة في الأردن

منذ 3 ساعات
ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية وتقنية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 51.8 ألف شيك مقارنة مع 50.6 ألف شيك في الربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبينت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات التابع للبنك المركزي الأردني، أن قيمة الشيكات المرتجعة للربع الثاني من العام الحالي بلغت 319.1 مليون دينار مقابل 293 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته..
ويظهر التقرير، أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.59 مليون شيك، مقابل 1.55 مليون شيك في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.5%، وفقا للمملكة.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال الربع الثاني من العام الحالي 9.77 مليار دينار أردني، مقارنة مع 9.18 مليار دينار في الربع الأول من العام ذاته، وبارتفاع نسبته 6.3%


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