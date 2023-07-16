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وفاة واصابة بتدهور مركبة على طريق القويرة

منذ 4 ساعات
وفاة واصابة بتدهور مركبة على طريق القويرة

وطنا اليوم:توفي شخص واصيب آخر، إثر تعرضهما لحادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي وتحديدا في منطقة القويرة ليلة السبت/الأحد.
وقال مندوب غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، انه تم اسعاف شخصين جراء الحادث المذكور الى مركز طبي القويرة إلا أن أحدهما فارق الحياة .
وأضاف أنه وقع حادث آخر صباح اليوم ما قبل جامعة اربد الاهلية باتجاه الشمال، حيث تدهورت إحدى المركبات خارج حرم الشارع العام ونتج عن الحادث 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم من قبل الدفاع المدني باتجاه مستشفى جرش الحكومي


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