وفاة واصابة بتدهور مركبة على طريق القويرة

وطنا اليوم:توفي شخص واصيب آخر، إثر تعرضهما لحادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي وتحديدا في منطقة القويرة ليلة السبت/الأحد.

وقال مندوب غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، انه تم اسعاف شخصين جراء الحادث المذكور الى مركز طبي القويرة إلا أن أحدهما فارق الحياة .

وأضاف أنه وقع حادث آخر صباح اليوم ما قبل جامعة اربد الاهلية باتجاه الشمال، حيث تدهورت إحدى المركبات خارج حرم الشارع العام ونتج عن الحادث 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم من قبل الدفاع المدني باتجاه مستشفى جرش الحكومي