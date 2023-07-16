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الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء

منذ 3 ثواني
الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء

وطنا اليوم:تبقى الأجواء الأحد والاثنين حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
إلى ذلك، فإن المملكة ليس وحدها من يعيش صيفا قائظا، إذ تجتاح موجات الحر، عدة دول في العالم من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية في تلك الدول، ما دفع بسلطاتها لاتخاذ تدابير للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ


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