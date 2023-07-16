قتلى ومفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد نحو 10 آخرون، جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانزلاقات تربة حسب ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وشهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة غمرتها المياه خلال أربعة أيام، إذ تسببت أيضا فيضان سد كبير.

وتتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات باستمرار خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية، لكن البلاد تستعد لها جيدا وعادة ما يكون عدد القتلى منخفضا نسبيا.

ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعة هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل. وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا “جسيما”.

وحض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو المسؤولين على استباق فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة، طالبا من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ