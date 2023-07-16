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الوزير في غرفة العمليات والامين العام في قاعات الزرقاء يتفقدون سير الامتحان

منذ ساعتين
الوزير في غرفة العمليات والامين العام في قاعات الزرقاء يتفقدون سير الامتحان

 

 

وطنا اليوم – اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال زيارة قام بها أمس السبت، لغرفة العمليات في مركز الوزارة على سير امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان العام في يومه السادس.

واطلع الدكتور محافظة على جميع الملاحظات التي وردت إلى غرفة العمليات منذ بدء الامتحانات، موجهًا القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.

واستمع إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الامتحانات حول سير العمل في غرفة العمليات، والخط الزمني لعمليات تصحيح دفاتر الإجابات، مبديًا ارتياحه للإجراءات التي من شأنها ضمان إعلان النتائج بشكل سليم 100بالمئة.

من جانبه، تابع أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال جولة تفقدية سير امتحان في عدد من القاعات التابعة لمديريتي التربية والتعليم للزرقاء الأولى والثانية.

وشملت الجولة قاعات الامتحان في مدارس فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، وبدر الكبرى الثانوية، التابعتين لمديرية الزرقاء الأولى، ومدرسة مرحب الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.


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