قطر تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5%

كشف جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في قطر بنسبة 2.5 %، ليصل إلى 105.71 نقطة على أساس سنوي قياسا بالشهر المماثل من العام 2022.

ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 – 2018.

وأفاد الحهاز أن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 %، والترفيه والثقافة بنسبة 5.58 %، والتعليم بنسبة 4.06 %، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 %، والملابس والأحذية بنسبة 2.06 %، والنقل بنسبة 1.72 %، والصحة بنسبة 1.41 %، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.45 %، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 %.