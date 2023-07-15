بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

قطر تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5%

منذ ساعة واحدة
قطر تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5%

كشف جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في قطر بنسبة 2.5 %، ليصل إلى 105.71 نقطة على أساس سنوي قياسا بالشهر المماثل من العام 2022.

ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 – 2018.

وأفاد الحهاز أن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 %، والترفيه والثقافة بنسبة 5.58 %، والتعليم بنسبة 4.06 %، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 %، والملابس والأحذية بنسبة 2.06 %، والنقل بنسبة 1.72 %، والصحة بنسبة 1.41 %، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.45 %، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 %.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:06

أورنج راعي الاتصالات لمبادرة مجلس الأبنية الخضراء “الاقتصاد الدائري”

20:56

محافظة: مجلس الوزراء وافق على ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

20:09

بلدية جرش تفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية

20:05

وزيرة الثقافة تفتتح السيمنار الخاص بملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

19:51

تراجع الإسترليني أمام الدولار

19:46

روسيا تعلن إنجاز حملة لتجنيد 147ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية

19:41

“الرواشدة” يفوز ببطولة عمان المفتوحة للجولف

19:36

لتعزيز العلاقات بين البلدين.. ألمانيا تنقل سفارتها في ليبيا من تونس إلى طرابلس

19:30

بلدية السرحان تطلق مبادرة مجتمعية لتوزيع المياه والعصائر على المسافرين

19:20

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا تفوز بنهائي ويمبلدون على التونسية أنس جابر

19:05

نشرة السوق المركزي تكشف كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة في عمان

18:59

المنظمة العالمية الأرصاد تكشف سبب الاحتياج للعمل الجماعي في ملف المناخ

وفيات
آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاءالشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللةوفيات الخميس 13-7-2023وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023