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لتعزيز العلاقات بين البلدين.. ألمانيا تنقل سفارتها في ليبيا من تونس إلى طرابلس

منذ ساعتين
لتعزيز العلاقات بين البلدين.. ألمانيا تنقل سفارتها في ليبيا من تونس إلى طرابلس

وطنا اليوم: أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا نقل مقرها من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، قالت السفارة الألمانية عبر حسابها على موقع تويتر، “ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم في طرابلس”.

وأضافت السفارة في التغريدة أن الهدف الرئيسي للعام المقبل هو تسهيل كافة الإجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة.

وغادرت السفارة الألمانية، كغيرها من السفارات الأخرى، طرابلس منتصف عام 2014، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.


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