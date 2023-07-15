نشرة السوق المركزي تكشف كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة في عمان

وطنا اليوم: كشفت نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، عن كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت.

وأوضحت أن كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي بلغت 3701 طن، منها 2568 طن خضار، و964 طن فواكه، و 169طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و30 قرشا، والبطاطا بين 20و 40 قرشا، والبندورة بين 15 25 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20و 30 قرشا، والزهرة بين 15و 30 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.