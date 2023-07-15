الناتو يقرر فتح مكتب له في عمان

وطنا اليوم: يستكشف الناتو إمكانية افتتاح أول مكتب له في العالم العربي، واختار الأردن موقعه المفضل، وهي خطوة تؤكد على العلاقة الاستراتيجية العميقة بين الأردن وحلف الناتو ، مما يمثل تقدمًا في جهود التعاون ، وفقًا لـ مسؤول كبير في الناتو.

الأردن حليف قوي لحلف شمال الأطلسي في المنطقة الجنوبية. وقال المسؤول إن مكتب الناتو المقترح ، الذي سيكون مقره في عمان ، سيرمز إلى أهمية العلاقة الخاصة والالتزام المتبادل بين الناتو والأردن.

“لدينا علاقات خاصة للغاية مع الأردن … هذا قرار يجب اتخاذه الآن. وقال مسؤول الناتو لصحيفة جوردان تايمز خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في فيلنيوس “نحن بصدد البحث مع السلطات الأردنية في إمكانية فتح مكتب”.

وأضاف المسؤول في حلف شمال الأطلسي: “إنه مكتب ينبع من الحاجة ومن هذه الحقيقة أن العلاقات مع الأردن مكثفة بشكل خاص ولا يمكننا حقًا التعامل مع جميع مشاريع التعاون التي لدينا مع الأردن بدون مثل هذا المكتب”.



يأتي هذا التطور نتيجة للمناقشات رفيعة المستوى بين الناتو والأردن. بينما لا يزال القرار في مراحله الأولى ، يتم اتباعه بنشاط كوسيلة لزيادة فعالية مشاريع التعاون العديدة لحلف شمال الأطلسي مع الأردن.

سيتم تمويل المكتب المقترح بالكامل ودعمه من قبل الناتو ، وسيركز على العديد من المشاريع الإستراتيجية. ستقف كمركز عملياتي يسمح لحلف الناتو بالعمل بكفاءة أكبر مع الأردن ، وربما مع دول أخرى في المنطقة ،