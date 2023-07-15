كنا نتمنى ذلك دولتك…

كتب أ.د. محمد الفرجات

الخصاونة في حديثه خلال لقاء طلبة مؤتة:

– نضع عامين لإكتمال الناقل المائي الوطني ومحطة تحلية العقبة وسنختار الطاقة الأنسب والأرخص، وهدفنا “ماء بجودة عالية للجميع ولكافة القطاعات وعلى مدار أل ٢٤ ساعة”

– بدأنا مشروع المدينة الجديدة برؤية تشابه نيوم السعودية إلى حد ما، وستكون مشروع وطني سكني سياحي يقوم على الاسنثمار بصناعات المستقبل…

– بدأنا بصندوق الاستثمار الوطني، ويهدف لجذب ٣٠ مليار لغاية ٢٠٣٠… وحددنا غاياته ومنهجية العمل…

– مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات الرويشد قادمة، وستكون شركة مساهمة وطنية شعبية عامة…

– وضعنا خطة منفصلة لتنمية كل محافظة بعد الاجتماع مع مجالس بلدياتها ومجالس المحافظة، والاستئناس بخارطة الاستثمار الخاصة بها ومخطط استعمالات الاراضي في مناطق خارج التنظيم، وخصصنا ٥٠ مليون دينار سنويا لكل محافظة لتنفيذ الخطة لغاية ٢٠٣٠، والمخرجات واعدة إقتصاديا وتنمويا…

– إجتمعنا بالجاليات الأردنية من أبنائنا المغتربين هذا الصيف، وتم الاتفاق على تأسيس صندوق إستثماري للمغتربين، وسندعمه عينيا بالأراضي والتسهيلات المختلفة لاقامة مشاريعهم المختلفة…

– نجحنا بمبادلة ٤٥% من الديون الداخلية بأراضي ورخص لمشاريع إستثمارية واعدة في كافة محافظات المملكة..

– نجحنا بمبادلة جزء من المديونية الخارجية بمشاريع الاقتصاد الأخضر للدول الدائنة على أرضنا، وتشمل كافة المحافظات بمشاريع إستثمارية للطاقة المتجددة والتحلية وصناعات التكيف مع التغير المناخي…

– قمنا بالحد من المستوردات التي من خارج إتفاقيات التبادل التجاري لغاية ٣٠%، وعززنا صناعاتها وحسنا على جودتها وخفضنا كلف إنتاجها، ونتج عنها عشرات المصانع في مختلف المحافظات، وأدت إلى إنتعاش ملموس في كافة القطاعات ذات العلاقة، وعززنا مفهوم دولة الانتاج والاعتماد على الذات…

– نعمل كفريق واحد، ونتابع الشأن العام ونسعى لتحسين واقع الخدمات وجودتها وشموليتها…

– مخرجات إنجازاتنا السابقة وفرت ١٠٠ ألف فرصة عمل بمختلف القطاعات، ونتوقع خلال ثلاثة أعوام قادمة الوصول إلى بطالة صفر بالمئة…

– مستمرون بدعم ثلاثية الملك، ويهمنا أن تعود بالنفع على البلاد…