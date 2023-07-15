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إعلان للقوة القاهرة.. ليبيا تكشف مصير الأوضاع بعد إغلاق 3 حقول نفط

منذ ساعتين
إعلان للقوة القاهرة.. ليبيا تكشف مصير الأوضاع بعد إغلاق 3 حقول نفط

وطنا اليوم: كشفت وزارة النفط الليبية مساء أمس الجمعة تفاصيل إغلاق 3 حقول نفط ليبية، مؤكدة أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، وذلك بعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.

ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة.

وأضافت الوزارة أن إغلاق الحقول قد يؤثر بشدة على قطاع النفط الحيوي في ليبيا بما في ذلك التسويق والطلب كما يقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في إنتاج الخام.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.

ومن جانبه، قال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن بومطاري الذي اختطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.

وأفادت القبيلة في بيان مكتوب أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.


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