“تقدم” ينتخب امينه العام ورئيس المجلس المركزي

وطنا اليوم – عقد حزب تقدم مؤتمره التأسيسي امس الجمعة، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للحزب.

وتم خلال المؤتمر اعتماد النظام الأساسي للحزب، وجرت الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس المركزي ممثلين للدوائر الحزبية في المحافظات.

وتم انتخاب الدكتور خالد البكار أميناً عاماً للحزب، والدكتور فوزي الحموري رئيساً للمجلس المركزي، والدكتورة ناهده مخادمه نائباً أول للرئيس، ومعتز جريسات نائباً ثانياً للرئيس، بالإضافة إلى الدكتور أحمد الصباغ وهبة ربيحات مساعدين للرئيس.

بدوره، أكد الدكتور الحموري أهمية هذه المرحلة في تاريخ حزب تقدم، مثمناً للأعضاء المؤسسين للحزب ثقتهم، والتزامهم بالتشاركية والعمل كفريق واحد، معرباً عن تطلعه ليؤدي الحزب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية والنقابات واتحادات الطلبة.

وأشار إلى أن الحزب يركز على دور الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف برامجه وأنشطته.

وأشار عدد من قادة الحزب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لترسيخ الحياة الحزبية وفق الرؤية الملكية السامية.