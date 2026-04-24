أناجي الذكريات .. هناك

حيث الذكريات

ترقد كل لغات الوجد

أضاحك ياسمينه وأناجي

فرح الاماكن لشذاك

بدأ وجهك الصبوح

وتحررت أناشيد علاك

هناك .

حيث تجلس وحيدا

قرب نافذة الشموع

تقلب أوراق الذكريات

تبعثرت الكلمات على

ضوء القمر وغدت

تشتكي ذبول أزاهير

نداك.. ربما تعبت جفون

الاماني وصاغت مشاعر

الأسى كأنفاس رتبت

خصلات الضجر كأصابع

التفت حول ثياب غرقت

بدماء احترقت من انكسار

دموع كررت آلاف العبارات

أنت من ملك دفء القصيد

يا من شدا القلب أنات ذبول

عاتبت فنجان قهوتها بهدوء

وناجيت ياسمين أنسك

يا ربيع الضوء ياا من اليك المشتكى وإليك بعثرة السهاد

بكلمات . افتقدك

بقلمي

ربا رباعي

الاردن