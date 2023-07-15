طائرة “إم أي 26” وطائرتي من نوع “سوبر بيوما” .. جهود سلاح الجو الملكي في اخماد حرائق جرش وعجلون

وطنا اليوم – أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن مجموع كميات المياه التي تم نقلها لإخماد الحرائق التي نشبت في غابات الصفصافة ووادي الشامية بين محافظتي جرش وعجلون مساء الجمعة بلغ 178 طن من المياه، وذلك من خلال 44 رمية للغارفات، نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني إلى أن تم السيطرة على هذه الحرائق.

ويأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي المتواصلة والمتعلقة بمساندة أجهزة الدولة المختلفة في التعامل مع مختلف الأزمات، واصلت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني مهامها في مساندة مديرية الأمن العام لإخماد الحرائق ، حيث ساهمت القوات المسلحة من خلال طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بإخماد الحرائق نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني الى موقع الحريق منذ مساء الخميس، حيث تم إرسال طائرتان من نوع “سوبر بيوما” وطائرة من نوع “إم أي 26″، حيث جرى تزويد هذه الطائرات بالغارفات المطلوبة لنقل المياه من مساء يوم الخميس، وبكمية بلغت 36 طن من المياه.

ونظراً لتجدد الحرائق وامتدادها بسرعة كبيرة بسبب سرعة الرياح، عملت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الجمعة، على إرسال طائرة من نوع “إم أي 26” وطائرتي من نوع “سوبر بيوما” وجميعها مزودة بغارفات، لإخماد الحرائق التي قدرت مساحتها بأكثر من 500 دونم جبلي.