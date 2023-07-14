بمشاركة 100 آلية عمليات.. ‏الدفاع المدني يسيطر على حريق “عجلون”

*ثلاثة طائرات من سلاح الجو الملكي شاركت في عمليات اخماد الحريق

*جهود كبيرة بذلتها فرق الإطفاء في عمليات المكافحة نظرا لوعورة المنطقة وارتفاع درجات الحرارة واستمرت لساعات متواصلة

*شارك في عمليات إخماد الحريق ما يزيد عن (100) آلية عمليات مختلفة بالإضافة إلى ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي وما يزيد عن (500)مشارك من مرتبات جهاز الأمن العام بكافة تشكيلاته

وطنا اليوم: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء في مديرية الدفاع المدني وبإسناد من ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي والشرطة وقوات الدرك ومديريتي زراعة عجلون وجرش اخمدت حريقاً اتى على مساحات واسعة من الاعشاب الجافة والاشجار الحرجية بمنطقة الصفصافة.



ونظراَ لامتداد الحريق لمساحات واسعة ومتشعبة في اكثر من مكان فقد بذلت كوادر الاطفاء جهوداً مضنية في عمليات اخماده واستمرت لساعات متواصلة، لاسيما ان المنطقة التي شب بها الحريق تتصف بالتضاريس الصعبه والوعره ، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع انتشاره هذا ولم ينتج عنه اية اصابات بالارواح .



وشارك في عمليات إخماد الحريق ما يزيد عن مائة الية عمليات مختلفة من إطفاء واسعاف ومنصات إطفاء ولودرات وتنكات تزويد وابراج اطفاء وجرارات زراعية بالاضافة الى ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي وما يزيد عن (500) مشارك من مرتبات جهاز الأمن العام بكافة تشكيلاته.



