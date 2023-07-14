طوق أمني لإخلاء المتنزهين وأصحاب المزارع في ساكب

وطنا اليوم:قال محافظ جرش فراس الفاعور، الجمعة، إن هناك انتشار وطوقا أمنية في منطقة ساكب، لإخاء جميع المتنزهين الموجودين وأصحاب المزارع الخاصة.

وأضاف الفاعور، أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أي حريق في مزرعة خاصة

وأشار إلى عدم وجود أي معلومات أولية عن نتائج التحقيق بأسباب الحريق، وبعد ذلك سيجرى مسح كامل وتحقيقات شاملة لمعرفة الأسباب.

وقال الفاعور، إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على 90% من الحريق.

وتسبّبت الحرائق المندلعة بين محافظتي عجلون وجرش، باندلاع النيران في قرابة 1200 دونم، وسط جهود للسيطرة على الحرائق وإخمادها