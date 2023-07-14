وزير الداخلية يؤكد اهتمام الأردن بتعزيز تعاونه مع الأجهزة الأمنية المصرية

وطنا اليوم: التقى وزير الداخلية، مازن الفرايه، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، نظيره المصري محمود توفيق.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى كلا البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة إلى آخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الفرايه عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعاتها.

وصرح بأن زيارته إلى مصر تأتي فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكداً اهتمام الأردن بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه، رحب وزير الداخلية المصري بزيارة الوزير الفرايه إلى القاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الأردن ومصر في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.