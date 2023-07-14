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الأمانة تقرر هدم مبنى مصنع إسفنج تعرض للحريق

منذ ساعتين
الأمانة تقرر هدم مبنى مصنع إسفنج تعرض للحريق

وطنا اليوم:قالت أمانة عمان الكبرى إن اللجنة الإنشائية العليا قررت صباح الجمعة هدم مبنى مصنع إسفنج تعرض للحريق مساء الخميس.
وفي وقت لاحق أصدرت مديرية الأمن العام بيانا نوهت فيه أن ما تم انهياره في مبنى مصنع الإسفنج الذي أتى الحريق عليه، هو واجهتين من المبنى بفعل تأثرها بالحريق الذي استمر لساعات طويلة، علماً أن مديرية الأمن العام كانت قد أخلت المبنى نهائياً، وعزلت المنطقة المحيطة به، وعليه فلم تحدث إي إصابات.
وقالت المديرية إن باقي أجزاء المبنى عانت من أضرار وتشققات كبيرة يخشى معها انهيار باقي المبنى، والذي يجري تقييم إزالته والتعامل معه من قبل لجنة السلامة العامة المختصة من الجهات لمعنية، وحسب الاجراءات المتبعة.
ونصحت مديرية الأمن العام بعد الاقتراب من المبنى، والمنطقة المحيطة على الإطلاق ، حرصاً على سلامتهم.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، فجر الجمعة، إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمّان وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق عمّان وغرب عمّان ومأدبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمّان تعاملت مساء الخميس مع حريق شب داخل مصنع للإسفنج بمنطقة الزهور.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيان صحفي أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة ومضنية في عمليات الإخماد لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، هذا وقد شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمّان الكبرى.
وقال إن عمليات إخماد الحريق استمرت ساعات عدة متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق


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