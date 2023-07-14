شاهد بالفيديو : انهيار أجزاء من مصنع الاسفنج بفعل الحريق ولا إصابات

وطنا اليوم:تنوه مديرية الأمن العام أن ما تم انهياره في مبنى مصنع الإسفنج الذي أتى الحريق عليه، هو واجهتين من المبنى بفعل تأثرها بالحريق الذي استمر لساعات طويلة، علماً أن مديرية الأمن العام كانت قد أخلت المبنى نهائياً، وعزلت المنطقة المحيطة به، وعليه فلم تحدث إي إصابات بحمدالله.

بينما عانت باقي أجزاء المبنى من أضرار وتشققات كبيرة يخشى معها انهيار باقي المبنى، والذي يجري تقييم إزالته والتعامل معه من قبل لجنة السلامة العامة المختصة من الجهات لمعنية، وحسب الاجراءات المتبعة.

وتنصح مديرية الأمن العام بعد الاقتراب من المبنى، والمنطقة المحيطة على الإطلاق ، حرصاً على سلامتهم