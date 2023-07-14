بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

شاهد بالفيديو : انهيار أجزاء من مصنع الاسفنج بفعل الحريق ولا إصابات

منذ ساعتين
شاهد بالفيديو : انهيار أجزاء من مصنع الاسفنج بفعل الحريق ولا إصابات

وطنا اليوم:تنوه مديرية الأمن العام أن ما تم انهياره في مبنى مصنع الإسفنج الذي أتى الحريق عليه، هو واجهتين من المبنى بفعل تأثرها بالحريق الذي استمر لساعات طويلة، علماً أن مديرية الأمن العام كانت قد أخلت المبنى نهائياً، وعزلت المنطقة المحيطة به، وعليه فلم تحدث إي إصابات بحمدالله.
بينما عانت باقي أجزاء المبنى من أضرار وتشققات كبيرة يخشى معها انهيار باقي المبنى، والذي يجري تقييم إزالته والتعامل معه من قبل لجنة السلامة العامة المختصة من الجهات لمعنية، وحسب الاجراءات المتبعة.
وتنصح مديرية الأمن العام بعد الاقتراب من المبنى، والمنطقة المحيطة على الإطلاق ، حرصاً على سلامتهم

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:19

الحنيفات : حريق عجلون من النوع التاجي وتجدد بفعل الرياح

15:58

ليلة هادئة .. إحراق 220 سيارة في احتفالات العيد الوطني بفرنسا

15:48

رافضا صرف الـ 100 دولار.. أيمن زيدان ينتقد النظام السوري

15:42

أمريكا تفعلها وتسلم أوكرانيا قنابل عنقودية رغم تحذير روسيا

15:33

ألف مبروك للعروسين.. محمود الحوامدة يدخل “القفص الذهبي”

15:27

الأمانة تقرر هدم مبنى مصنع إسفنج تعرض للحريق

15:11

طائرات إطفاء أردنية تكافح حريق في عجلون

15:04

النائب نصار القيسي يهنىء شقيقه بمناسبة تخرجه ابنه من الجامعة

14:54

الدكتورة دهمه الحجايا تبارك للقاضي سائد البيايضة ترفيعه للدرجة الثانية

14:39

مخبَّأة في “الجبن والزعتر”.. الجمارك السعودية في معبر الحديثة يتحبط تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون

14:35

انفجار في المحفل الماسوني في هذه الدولة

14:29

الدفاع المدني يجدد تحذيره للأردنيين من الأجواء الحارة

وفيات
الشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللةوفيات الخميس 13-7-2023وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023