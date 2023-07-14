شاب ينهي حياته شنقًا داخل منزله في معان

وطنا اليوم:أقدم شاب ثلاثيني صباح الجمعة على الانتحار بربط نفسه بحبل في غرفة بمنزله الكائن في منطقة روضة الأمير راشد في محافظة معان.

بدورهم، قال أقارب الشاب إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان، وباشرت التحقيقات في ملابسات الحادثة.

وأضافوا أن الجثة تحولت إلى الطب الشرعي في أحد المستشفيات بمحافظة الكرك، لمعرفة أسباب الوفاة بإيعاز من المدعي العام