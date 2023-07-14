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وفاة طالبين أحدهما توجيهي في عمان

منذ 3 ثواني
وفاة طالبين أحدهما توجيهي في عمان

وطنا اليوم:توفي الطالب عبدالرحمن العواودة، من طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” الجمعة، في منطقة القويسمة، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم.
ونعت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، الطالب العواودة من مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة.
كما نعت الوزارة الطالب تميم غازي يعقوب الثوابية من الصف الثاني الأساسي في مدرسة تركي الأساسية المختلطة/مديريَّة تربية لواء ناعور


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