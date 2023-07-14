3 حرائق بالأردن في ثاني أيام موجة الحر

وطنا اليوم:اندلعت 3 حرائق في محافظات العاصمة عمان، والكرك، وعجلون، الخميس، بالتزامن مع ثاني أيام موجة الحر التي تؤثر على الأردن وتستمر لعدة أيام.

ونشب حريق في مصنع للإسفنج في منطقة الزهور بالعاصمة عمان، حيث لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني شرق عمان وغرب عمان ومادبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء الجمعة مع حريق شب داخل مصنع للإسفنج بمنطقة الزهور.

وأضاف أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات الاخماد لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ، هذا وقد شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتيه وعدد كبير من رجال الاطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لامانة عمان الكبرى.

وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصله وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان.

وأكد أنه لم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

عجلون

وفي محافظة عجلون، طال حريق مجموعة من الأشجار الحرجية في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة، واستمر لساعات متأخرة ليل الخميس الجمعة.

وقالت وزارة الزراعة، إن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار.

الكرك

وفي الكرك، اندلع حريق كبير مساء الخميس في مطعم يقع في منطقة المرج وسط المدينة، حيث هرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحريق للتعامل معه والسيطرة عليه ومنع امتداده لمحلات قريبة.

وامتد لداخل المطعم بأكمله ونتج عنه خسائر مادية كبيرة، كما تم التعامل مع حالتي اختناق من الجنسية السورية وتم إسعافهما على الفور لمستشفى الكرك الحكومي وحالتهما الصحية جيدة