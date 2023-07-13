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محاولات للسيطرة على حريق شب في غابات عجلون

منذ ساعة واحدة
محاولات للسيطرة على حريق شب في غابات عجلون

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع كوادر الحراج في محافظتي عجلون وجرش وطائرات من السلاح الجو ما تزال تحاول السيطرة على حريق شب في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.
وأضاف حنيفات، أن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار.
وثمن الوزير جهود وتعاون القوات المسلحة مع كوادر الدفاع المدني والحراج لمساهمتهم بشكل كبير في عدم امتداد النيران إلى مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والبساتين، داعياً المواطنين إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في هذه الأوقات وعدم إزالة الأعشاب بواسطة النيران سواء حول المنازل أو المزارع أو المحاصيل الحقلية


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