مقتل 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان

وطنا اليوم:أكد مسؤولو الإنقاذ أن عشرة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم اختناقا في شرق باكستان أمس الأربعاء، إثر اندلاع حريق ناجم عن ماس كهربائي في منزلهم.

وقال مسؤول الانقاذ فاروق أحمد إن ما لا يقل عن ستة أطفال، بينهم رضيع / 7 أشهر/ كانوا ضمن الضحايا في مدينة لاهور.

وأضاف أحمد إن الوفيات وقعت بسبب الاختناق، حيث إن الحريق أغلق طريق الأسرة للخروج من المنزل المؤلف من عدة طوابق.

وأوضح أن رجال الإطفاء استغرقوا عدة ساعات لعبور الشوارع الضيقة في الضاحية المكتظة بالسكان في لاهور، التي يبلغ سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، من أجل الوصول لموقع الحريق