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رحلات جوية من عمّان إلى الغردقة المصرية

منذ ساعة واحدة
رحلات جوية من عمّان إلى الغردقة المصرية

وطنا اليوم:أعلنت شركة “ايركايرو” المصرية، بدء تشغيل رحلاتها من مطار الملكة علياء الدولي، إلى الغردقة، ابتداء من نهاية شهر تموز الحالي.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الرحلات الجديدة تأتي ضمن خطتها لتكثيف وزيادة رحلاتها بين البلدين، مما يساهم في زيادة الخيارات السياحية وتسهيل حركة المسافرين من وإلى الأردن، وتحقيقاً لهدف التطور الملحوظ في توسع الشركة لما لديها من أسطول كبير حديث ومتطور يساعدها في نجاح خطتها.
وتسير الشركة رحلات منتظمة من عمّان إلى معظم محطات جمهورية مصر العربية، برحلات يومية من القاهرة والإسكندرية وأسيوط، إلى مطار الملكة علياء الدولي ومن مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة.


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