ليست الأولى .. تخريب متعمد لأشجار زرعتها بلدية الكرك

وطنا اليوم:اعتدى مجهولون على نباتات أشجار زينة غرستها بلدية الكرك الكبرى حديثا في مناطق عزرا والحوية وشارع البيئة، وذلك في إطار عملها القائم لتجميل مداخل المدينة وساحاتها وجوانب الطرق الرئيسة بما يعكس صورة حضارية مشرقة عن المدينة ويخدم الأغراض البيئية ويحقق متطلباتها.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن المعتدين اقتلعوا غراس الأشجار وتكسيرها ورميها بطريقة عشوائية في منطقتي عزرا والحويه، ضمن مناطق عمل البلدية.

واضاف ان المعتدين خلعوا غراس (شجرة الجاكرندا) مرتفعة الثمن التي تم زراعتها مؤخرا في أجزاء من شارع البيئة الممتد من جسر الكرك باتجاه جنوب المحافظة بالتعاون مع مبادرة ” تشجير جوانب الطرق” وجمعية استثمار الطاقة المتجددة والبيئة في الكرك.

ووصف المعايطة هذه الحوادث بالعمل غير المسؤول والتصرفات الغريبة عن قيم وسلوكيات مجتمعنا الذي يتمتع بحس المسؤولية المجتمعية وتقع على عاتقة مهمة الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع الاعتداء عليها.

وأضاف المعايطة ان أعمال الاعتداء المتعمدة ليست الأولى وأضحت ظاهرة متكررة وتم رصدها في أكثر من موقع وبإشكال تخريب مختلفة، الأمر الذي قال انه يضر بمجمل الجهود التي تبذلها البلدية لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والعناية التي توليها لتوفير متطلبات النظافة العامة والبيئة وتجميل المناطق التابعة لها ، كما وتضييع جهد وتعب كوادر البلدية والجمعيات والمبادرات التي قامت بزراعتها.

وأكد المعايطة ان البلدية تتابع الاعتداءات التي تمت مع الجهات الرسمية المختصة للوصول إلى المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأهاب بالمواطنين للحفاظ على ما تقوم به البلدية من اعملا تجميلية في المواقع والشوارع الرئيسية، والإبلاغ عن التصرفات غير المسؤولة والأعمال التخريبية التي ينتهجها البعض حال مشاهدتها لصعوبة مراقبة وحراسة كل شارع وللتمكن البلدية من مساءلتهم وفق الأطر القانونية