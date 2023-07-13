توقيع اتفاقية لتحويل مدينة الحسين الطبية إلى مدينة طبية ذكية

وطنا اليوم:تنفيذاً للرؤية الملكية بإدخال التكنولوجيا الحديثة في القوات المسلحة، وقّعت في القيادة العامة اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية بين القوات المسلحة ممثلة بصندوق المشاريع وشركة “KBW” لتنفيذ مشروع تحويل مدينة الحسين الطبية إلى مدينة طبية ذكية.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن توفيق المرزوق وعن شركة “KBW” رئيسها التنفيذي رمزي أبو غوش.

وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى تطوير وتحديث منظومة الرعاية الطبية والعلاجية التي تقدمها مديرية الخدمات الطبية الملكية من خلال تحسين رحلة المريض العلاجية، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في المستشفيات، وإيجاد حلول للأزمة المرورية تشمل الطرق والكراجات وتطوير المرافق داخل المدينة الطبية