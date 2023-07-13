توقيف موظف بأمانة عمان ١٥ يومًا ضُبط مرتشيٍ

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في أمانة عمان ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بجناية الرشوة .

وفي التفاصيل يقوم هذا الموظف الذي يعمل بالامانة منذ ما يزيد عن ١٦ سنة برقابة المحال التجارية غير المرخصة فاعتاد أن يهدد صاحب محل ” بيت درج ” باغلاق محله اذا لم يدفع له مبلغًا ماليًا مطلع كل شهر يتراوح بين خمسين ومئة دينار حيث بادر صاحب المحل بابلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي قامت بالاجراءات القانونية اللازمة .