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توقيف موظف بأمانة عمان ١٥ يومًا ضُبط مرتشيٍ

منذ ساعتين
توقيف موظف بأمانة عمان ١٥ يومًا ضُبط مرتشيٍ

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في أمانة عمان ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بجناية الرشوة .
وفي التفاصيل يقوم هذا الموظف الذي يعمل بالامانة منذ ما يزيد عن ١٦ سنة برقابة المحال التجارية غير المرخصة فاعتاد أن يهدد صاحب محل ” بيت درج ” باغلاق محله اذا لم يدفع له مبلغًا ماليًا مطلع كل شهر يتراوح بين خمسين ومئة دينار حيث بادر صاحب المحل بابلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي قامت بالاجراءات القانونية اللازمة .


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