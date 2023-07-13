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انفجار إطار يدخل ثلاثيني إلى العناية الحثيثة

منذ ساعتين
انفجار إطار يدخل ثلاثيني إلى العناية الحثيثة

وطنا اليوم:اُدخل شاب ثلاثيني إلى العناية الحثيثة، الخميس، بعد انفجار إطار داخل محل “بناشر” في منطقة البقعة.
وقال مدير مدير مستشفى الحسين الحكومي في السلط الدكتور رامي أبو رمان، إن الشاب أسعف إلى المستشفى مصابا بجروح متعددة في أنحاء الجسم.
وأضاف أبو رمان أن الحالة العامة للشاب وصفت بالسيئة، مؤكدا أن الطواقم الطبية في المستشفى تبذل قصارى جهودها لإنقاذ حياته.
وأشار إلى أن الشباب إصيب في الوجه والرأس والرئة والبطن، وما زال يتلقى العلاج اللازم


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