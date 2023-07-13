التربية تنفي محاولة انتحار طالبة توجيهي في الرصيفة

وطنا اليوم:نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله حول محاولة انتحار طالبة داخل إحدى قاعات امتحان الثانوية في إحدى المراكز التابعة لمديرية التربية بلواء الرصيفة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الخميس إن الطالبة أصيبت بحالة من الهلع والخوف، حيث تزامن ذلك مع وجود مندوبة المديرية الذي تعمل في مجال التمريض.

وأضاف أن مندوبة مديرية تربية الرصيفة قامت بتهدئة الطالبة وإعادتها لإكمال تقديم الامتحان