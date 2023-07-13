انخفاض الطلب على الديزل والكاز بالاردن

وطنا اليوم:انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 9% ليسجل أكثر من 1.534 مليار لتر، مقارنة بـ 1.686 مليار لتر تقريبا، للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخميس.

وأوضحت الوزارة ، أن الطلب على مادة الديزل تراجع بنسبة 13% مقارنة مع أول خمسة أشهر من عام 2022 ليصل حجم مبيعاته إلى أكثر من 727 مليون لتر.

وتراجع أيضا الطلب على مادة الكاز بنسبة 5% خلال هذه الفترة، ووصل حجم مبيعات الكاز إلى 68 مليون لتر تقريبا.

وانخفض الطلب على البنزين (أوكتان 90) بنسبة 4% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل حجم مبيعات بلغ 682 مليون لتر تقريبا.

وكذلك، انخفض الطلب على البنزين (أوكتان 95) بنسبة 7% ليصل حجم مبيعاته إلى أكثر من 57 مليون لتر.