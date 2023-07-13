61 ‎%‎ نسب إشغال الفنادق في العقبة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق في مدينة العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية 61% بمختلف تصنيفاتها.

وبين هلالات اليوم الخميس، أن نسب الإشغال في العاصمة عمّان، لثلاث فئات “5 و4 و3 نجوم” بلغت 70%.

وبلغت نسبة حجوزات الفنادق بمختلف فئاتها في البترا 22%، و54% في البحر الميت، نهاية الأسبوع، وفق هلالات.

** تصنيفات الفنادق

وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت كالتالي: فئة 5 نجوم في البحر الميت بلغت نحو 55 بالمئة، و 53 بالمئة لفئة 4 نجوم، في حين بلغت النسب بالعقبة لفئة 5 نجوم نحو 65 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 60 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 57 بالمئة.

ولفت إلى أن نسب الإشغال في العاصمة عمان، بلغت بفئة 5 نجوم نحو 77 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 67 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 66 بالمئة، أما البترا وصلت النسب إلى 27 بالمئة لفئة 5 نجوم، و32 بالمئة لفئة 4 نجوم، و 6 بالمئة لفئة 3 نجوم