بنك abc في الاردن يواصل دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

وطنا اليوم- عمّان، الأردن: ايمانا من بنك ABC في الأردن بأهمية قطاع التعليم والتزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية من خلال دعم مبادرة صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وبرنامج سنوات طفلي الأولى وهو أحد برامج مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الذي يُعنى بالرعاية الوالدية.

ويأتي هذا الدعم حرصا من البنك في مشاركة مؤسسة الملكة رانيا رسالتها في التنمية والتعليم من خلال برامجها التي تهدف إلى تحسين فرص الأطفال والشباب في الأردن وتزويدهم بشكل أفضل بالمعارف والمهارات والاستراتيجيات والقيم التي من شأنها أن تتيح لهم التفوق والتميز في عالم يسير بخطى سريعة وتنافسية لذلك التقت رغبة الفريقين في التعاون المشترك وبموجب الاتفاقية التي دعمت أنشطة وبرامج صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي يقدم منح دراسية للأيتام لاستكمال تعليمهم العالي بالإضافة لتحمل أعباء مصروفهم الشخصي، كما تدعم هذه الاتفاقية برنامج سنوات طفلي الأولى وهو أحد برامج المؤسسة الذي يعنى بتدريب أهالي الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم والذي يساهم في تغيير بعض ممارسات الآباء والأمهات لتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز تعليم أطفالهم وتطورهم.

وقد أعرب المدير العام لبنك ABC في الأردن سعادة السيد جورج فرح صوفيا عن سعادته بالاستمرار بهذا الدعم لتعزيز مساهمة البنك لمثل هذه المبادرات الهامة والإنسانية وتأكيداً على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحلي خاصة في المجالات التربوية والتعليمية للوصول إلى الرؤية الملكية السامية والهادفة إلى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما يعود بالفائدة على المجتمع أكاديمياً واجتماعياً.

ومن جهته، فقد أعرب الرئيس التنفيذي السيّد باسم سعد عن تقدير مؤسسة الملكة رانيا ومبادراتها لدعم بنك ABC في الأردن المستمر، وأشار إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتحسين وتطوير التعليم والتنمية في الأردن، وما فيه من تحقيق للتنمية المجتمعية.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.