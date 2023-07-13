النائب الرياطي تهاجم الخصاونة وتتهمه بالتهميش

وطنا اليوم:فتحت النائب تمام الرياطي نيران الانتقادات على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك على خلفية الزيارة التي أجراها اليوم إلى محافظة العقبة.

واستهجنت النائب الرياطي في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قيام الرئيس الخصاونة بزيارة محافظة العقبة دون إبلاغ نواب المحافظة بالزيارة، مشيرة إلى أن نواب المحافظة الأربع جاؤوا “بإرادة شعب وليس بالباراشوت”.

وقالت الرياطي مخاطبة الخصاونة: عندما تقرر زيارة العقبة، يجب -عُرفا- أن يكون نواب المحافظة باستقبالك ومرافقتك لكلّ متر تزوره في العقبة، لأننا أهل المحافظة، وأهل مكّة أدرى بشِعابها.

وأضافت الرياطي: تهميشك المقصود للنواب مرفوض وغير مقبول. متسائلة: أم أنك غير قادر على مواجهتنا لتتجنب سماع حديثنا عن الترهل والفساد؟.

واختتمت الرياطي حديثها بالقول: “بتوقع دولتك ما بتقدر تزور اربد أو معان أو الكرك أو السلط دون ابلاغ نوّاب المنطقة.. وللحديث بقية”