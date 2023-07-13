بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النائب الرياطي تهاجم الخصاونة وتتهمه بالتهميش

منذ 4 ثواني
النائب الرياطي تهاجم الخصاونة وتتهمه بالتهميش

وطنا اليوم:فتحت النائب تمام الرياطي نيران الانتقادات على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك على خلفية الزيارة التي أجراها اليوم إلى محافظة العقبة.
واستهجنت النائب الرياطي في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قيام الرئيس الخصاونة بزيارة محافظة العقبة دون إبلاغ نواب المحافظة بالزيارة، مشيرة إلى أن نواب المحافظة الأربع جاؤوا “بإرادة شعب وليس بالباراشوت”.
وقالت الرياطي مخاطبة الخصاونة: عندما تقرر زيارة العقبة، يجب -عُرفا- أن يكون نواب المحافظة باستقبالك ومرافقتك لكلّ متر تزوره في العقبة، لأننا أهل المحافظة، وأهل مكّة أدرى بشِعابها.
وأضافت الرياطي: تهميشك المقصود للنواب مرفوض وغير مقبول. متسائلة: أم أنك غير قادر على مواجهتنا لتتجنب سماع حديثنا عن الترهل والفساد؟.
واختتمت الرياطي حديثها بالقول: “بتوقع دولتك ما بتقدر تزور اربد أو معان أو الكرك أو السلط دون ابلاغ نوّاب المنطقة.. وللحديث بقية”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

البنك المركزي الأردني يعلن بيع قطع أراضي مقام عليها منشآت في العاصمة.. وهذه الشروط المطلوبة

11:22

بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير‎

11:16

طلب قوي على الدينار الأردني في سوق الصرافة

11:04

امانة عمان تكشف حقيقة اغماء عامل وطن اثر ضربة شمس

10:56

وزير السياحة يوعز بإنشاء متحفين بالساحة الهاشمية

10:54

الخصاونة يعمم على موظفي الدولة بشأن الزيارات الغير معلنة

10:46

5 منشآت فندقية جديدة ستوفر 500 غرفة في البترا

10:28

نادي الأرينا في عمان الأهليّة ينعي الكابتن مضر مجذوب

10:23

قراءة| الإرادة والاستفادة من التجارب في الإدارة

10:19

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب خطر ومسلّح غرب البلقاء

10:12

وفيات الخميس 13-7-2023

10:08

تنقلات وتعيينات في السلك القضائي (أسماء)

وفيات
وفيات الخميس 13-7-2023وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023