رئيس جامعة فيلادلفيا يبحث مع وفد اتحاد الجامعات الدولي تعزيز الشراكات الأكاديمية وتبادل المنح

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا، الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح نائب رئيس اتحاد الجامعات الدولي الأستاذ المساعد الدكتور بسيم السامرائي والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى تجذير أطر التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

وتأتي هذه الزيارة بتكليف رسمي من رئيس اتحاد الجامعات الدولي، سعادة الأستاذ الدكتور محمد خير الغباني الحسيني، ضمن سلسلة من التحركات الأكاديمية الدولية الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

وحضر اللقاء نائب رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، فيما ضم وفد الاتحاد كلًا من عضو الاتحاد الدكتورة سائدة المنشاوي، ورئيسة المنظمة الدولية للطب التكميلي والعلوم الطبيعية (IUU) الدكتورة عبير الزول.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الموسع، أبرز الإنجازات والأنشطة الأكاديمية التي حققها اتحاد الجامعات الدولي، وبحثا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات العلمية المرتقبة التي ينظمها الاتحاد وتستضيفها الجهات الأعضاء.

كما ناقش اللقاء آليات توسيع آفاق التعاون الأكاديمي، ومدى جاهزية واستعداد جامعة فيلادلفيا لتفعيل برامج تبادل المنح الدراسية للطلبة الدوليين مع الجامعات الأعضاء في الاتحاد، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في استقطاب الكفاءات الطلابية وتوسيع قاعدة التبادل الثقافي والعلمي.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء المثمر، أن هذه المباحثات تعكس روح التعاون الأكاديمي البنّاء، وتسهم في فتح آفاق واسعة لشراكات علمية دولية من شأنها تعزيز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، والمضي بخطوات مؤسسية واثقة نحو تحقيق حضور عالمي أقوى وتأثير أكاديمي أوسع لجامعة فيلادلفيا على الساحة الدولية.