صدمة جديدة في الكرك.. رضيع بحاوية نفايات

وطنا اليوم:عثر مواطنون في منطقة الثنية بمحافظة الكرك على طفل حديث الولادة داخل حاوية نفايات، في حادثة صادمة استدعت تدخل الجهات المختصة بشكل فوري.

وبحسب المعلومات الأولية، جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تحركت إلى الموقع، حيث تم نقل الطفل والتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من وضعه الصحي.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة، بهدف الوصول إلى ذوي الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.