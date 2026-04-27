بنك ABC في الأردن يعقد اجتماعه السنوي للهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لبنك ABC في الأردن (المؤسسة العربية المصرفية – الأردن) اجتماعها السنوي العادي للعام 2026 يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026، باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد رشيد المعراج – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام للبنك، وعطوفة د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات من شركة “إرنست ويونغ”، ومندوب البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مساهمين يملكون ما نسبته (88.31%) من رأس مال البنك. وتم خلال الاجتماع المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد محمد رشيد المعراج، رئيس مجلس الادارة، بأن بنك ABC في الأردن حقق أداءاً مالياً جيداً خلال عام 2025، محافظاً على متانته واستقراره المالي، وأوضح سعادته أن البنك واصل تعزيز صلابته عبر نسب ماليه مريحة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.51%، في حين وصلت نسبة الرافعة المالية إلى 9.08%، لتتجاوزا المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وأشار “المعراج” إلى أن موجودات البنك بلغت 1.52 مليار دينار في نهاية عام 2025، كما ارتفعت حقوق المساهمين الى 167 مليون دينار مقارنة بـ 164 مليون دينار في عام 2024. وسجل البنك عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 1.74% وعائدًا على الموجودات بنسبة 0.20%. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة بلغت 20.4% لتصل الى 1.097 مليار دينار في نهاية العام 2025، الأمر الذي يؤكد تنامي ثقة العملاء وولائهم للبنك وشكلت الحسابات الجارية والتوفير 14.91% من مجموع ودائع العملاء. أما على مستوى الأداء الربحي، فقد بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 2.9 مليون دينار، مدعومة بارتفاع إجمالي الدخل إلى 44 مليون دينار مقارنة بـ 43.4 مليون دينار في عام 2024.

ومن جانبه، أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام للبنك، أن النتائج المتحققة لعام 2025 تعكس قدرة البنك على الحفاظ على متانته المالية ومرونته التشغيلية من خلال تحقيق توازن مدروس بين نمو الودائع وإدارة المخاطر وتحسين جودة الأصول، فضلا عن تعزيز مستويات الملاءة المالية وتوليد عوائد مستقرة للمساهمين. وأضاف ان البنك مستمر في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية تابعة تنفيذ استراتيجيته التنموية. كما بين سعادته ان محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) ارتفعت الى 831 مليون دينار في عام 2025 مقارنة بـ 767 مليون دينار للعام السابق، محققة نمو بنسبة 8.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك ABC في الأردن هو إحدى الشركات التابعة لمجموعة بنك ABC، التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها، وتنتشر فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من المؤسسات المصرفية إقليمياً ودولياً، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية والتجارة، وتمويل التجارة وتمويل المشاريع، والتمويل المهيكل، وترتيب القروض المجمّعة، وخدمات الخزينة إضافة إلى المنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، وعبر بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن